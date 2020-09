Referendum: affluenza Sardegna poco sopra il 17% alle 19

In Sardegna alle 19 si registra ancora una delle affluenze più basse d'Italia per il referendum costituzionale: alle 19 ha votato il 17% degli aventi diritto. Alle 12 si era arrivati al 7,7 %.. Lo rileva il sito del ministero dell'Interno.

Nel Sassarese si vota anche per le Suppletive per il collegio uninominale del Senato: in questo caso l'affluenza è del 16,5% (7,3% alle 12). Quattro uomini si contendono il seggio di palazzo Madama lasciato vuoto dalla prematura scomparsa di Vittoria Bogo Deledda, senatrice del Movimento Cinque Stelle, morta il 17 marzo scorso: Lorenzo Corda, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Sassari, sostenuto da Pd, M5s, Leu, Progressisti, Centro Democratico e Demos; Carlo Doria, docente universitario e primario di Ortopedia delle Cliniche universitarie di Sassari, sostenuto da Leg,a Psd'Az, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Udc, Riformatori, Cambiamo, Sardegna 2020; Italia Viva, Italia in Comune, Più Europa e Partito liberale puntano invece sull'avvocato penalista, su Agostinangelo Marras, mentre il Psi sostiene il medico Gian Mario Salis.