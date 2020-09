E-Distribuzione, assunti 13 giovani operai nell'isola

E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione, ha assunto 13 giovani sardi, recentemente diplomati con ottimi risultati, come operai con contratto di apprendistato. Dopo che si saranno fatti valere nei 36 mesi di aula e lavoro sul campo, verranno assunti a tempo indeterminato.

I giovani operai hanno già iniziato con le attività di formazione sia dal punto di vista teorico, al fine di conoscere il funzionamento dell'azienda, le norme di sicurezza (comprese quelle per il pieno rispetto delle norme covid-19) e quelle legate alle attività da svolgere, sia la formazione tecnico pratica per essere pronti a operare sul campo. Il percorso si concluderà con una settimana di formazione in virtual room, con la didattica a distanza.

I 13 sono destinati in tutte le province della Sardegna, 7 nella Zona Sud Sardegna tra Cagliari, Assemini, Quartu, Ghilarza e Tortolì e 6 nella Zona Nord Sardegna ad Alghero, Ploaghe, Arzachena, Santa Teresa e Nuoro, e si aggiungono ad altri 29 inseriti nel corso del 2019 in un ambito volto a portare sempre nuove energie in E-Distribuzione, che ha ora accolto anche una giovane ingegnere per uno stage in azienda di tre mesi.