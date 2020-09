Salta a Cagliari prima replica Cavalleria rusticana

Annullata a causa maltempo Cavalleria rusticana di Mascagni. La prima delle cinque repliche dell'opera, in forma di concerto, era prevista per questa sera alle 20.30 nell'Arena del Parco della Musica di piazza Amedeo Nazzari, per la rassegna estiva "Classicalparco" ideata dal Teatro Lirico di Cagliari. I possessori di biglietto per la recita di oggi possono rivolgersi alla biglietteria per il rimborso o la sostituzione con un ticket per una delle tre repliche in programma (12-14-16 settembre alle 20.30), per le quali c'è ancora disponibilità di posti.