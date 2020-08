5 carabinieri positivi a Quartu, caserma sanificata

Cinque carabinieri in servizio alla Compagnia di Quartu Sant'Elena sono risultati positivi al covid e si trovano in isolamento domiciliare. Il risultato dei tamponi è arrivato alla fine della scorsa settimana, quando i militari, tutti asintomatici, erano già in quarantena. Sono state ricostruite tutte le catene dei contatti e adesso si attende l'esito defintivo dei tamponi eseguiti su altri colleghi: i primi test processati hanno dato un risultato negativo. La caserma di Quartu è stata sanificata e non ha mai chiuso. I cinque carabinieri, comunque, non erano impiegati nei servizi a contatto con il pubblico.