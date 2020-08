Scuola: assessore Sardegna, sarà il caos per colpa Azzolina

"Su trasporti, distanziamento sociale, numero dei docenti e delle classi, e sugli arredi scolastici la ministra Azzolina non ha dato alcuna risposta". E' lo sfogo dell'assessore della Pubblica istruzione della Sardegna, Andrea Biancareddu, che oggi ha partecipato a una riunione in videoconferenza con la ministra dell'Istruzione e gli assessori delle altre Regioni. "Non c'è certezza su nulla - attacca - e di certo la ministra non ha dato alcuna delucidazione su come si potrà aprire in tempo utile la scuola, sulla possibilità di riduzione del tempo scolastico effettivo e di ingressi scaglionati".

Quanto alle 50mila assunzioni finanziate con un miliardo di euro, "naturalmente Azzolina - aggiunge Biancareddu - non ha spiegato quando dovrà spendere tutti questi soldi" . E sui trasporti poi "non è stato chiarito se negli autobus sarà prescritto il distanziamento tra alunni"., così come sui nuovi banchi: "nessuna notizia". "Ho paura - denuncia l'assessore sardo - che arriveremo al peggior modello didattico, quello a distanza, che come ho sempre detto, viola il principio di uguaglianza".