Incidente lavoro a Oristano,muore 71enne

(ANSA) - ORISTANO, 13 LUG - Incidente mortale sul lavoro questa mattina ad Arborea, in provincia di Oristano. La vittima è un imprenditore di 71 anni. La dinamica della tragedia non è ancora chiara, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, gli specialisti dello Spresal della Asl e i vigili del fuoco. Da quanto sia apprende l'uomo stava lavorando nella sua azienda che si occupa della produzione di mangimi, in località Linnas, frazione di Arborea. L'imprenditore inavvertitamente è finito all'interno del macchina che separa le varie componenti dei mangimi. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.

L'imprenditore è morto sul colpo.