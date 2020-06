Fase 3: riprendono collegamenti con isole minori e Corsica

(ANSA) - CAGLIARI, 08 GIU - Ritorno alla programmazione ordinaria per i servizi di trasporto marittimo, diurno e notturno, con le Isole San Pietro, La Maddalena e Asinara. Lo prevede l'ultima ordinanza adottata dal presidente della Regione Sardegna Christian Solinas.

Da oggi, inoltre, è consentito il traffico merci e passeggeri sulla rotta Santa Teresa di Gallura-Bonifacio.

Il provvedimento recepisce anche le ultime prescrizioni del Mit sul calendario di ripresa dei voli dagli scali di Alghero, Cagliari e Olbia: con decorrenza dal 5 giugno sono consentiti tutti i collegamenti con gli aeroporti del territorio nazionale.

Dal 25, quelli con gli aeroporti internazionali. Stesse date per il trasporto marittimo: dal 5 via libera ai servizi (compresi quelli non in continuità), e dal 25 ok ai collegamenti internazionali. (ANSA).