Europee: Roberto Salis, 'Ilaria combatte contro destra fascista'

"Ilaria vuole un'Europa senza destra fascista o nazista al potere. Per questo è andata in Ungheria a protestare in occasione del Giorno dell'onore. Lei ritiene che sia necessario agire contro queste derive, queste recrudescenze del passato". Così Roberto Salis, padre di Ilaria, a Cagliari per la campagna elettorale a sostegno della figlia.

Un rapporto stretto con la Sardegna: "Da quando è bambina Ilaria viene in Sardegna a trascorrere le vacanze. L'ultima volta - ricorda il genitore - sei mesi prima dell'arresto, siamo andati in giro per l'isola in moto insieme".



