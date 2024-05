Roberto Salis, 'Ilaria libera subito? Il giudice aspetta Nordio'

"Ilaria vittima di un processo politico, un'antifascista che è stata carcerata ingiustamente ed è stata vittima di torture per trentacinque giorni, un periodo di detenzione durissimo senza alcun aiuto, se non bassissimo, dell'ambasciata italiana". Così Roberto Salis, il padre di Ilaria, stasera a Cagliari per sostenere la candidatura della figlia alle elezioni europee con Avs.

"Una candidatura che inizia a funzionare da quando è stata presentata, è stata anche ribaltata la decisione sulla concessione dei domiciliari", ha ricordato. Sulla scarcerazione immediata di Ilaria spiega: "Questo dipende dal ministro Nordio.

Il giudice del processo in Ungheria sta aspettando una risposta.

Sarebbe urgente perchè nelle stesse condizioni, un ungherese candidato alle Europee sarebbe già libero. Mentre Ilaria no.

Stiamo chiedendo al governo di fare il suo mestiere, di occuparsi dei suoi cittadini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA