Comunali: Nuoro, il 28/6 primarie C.sinistra che perde pezzi

Dopo i due mesi del lockdown per l'emergenza sanitaria, si torna a discutere di politica a Nuoro, unico capoluogo di provincia che quest'anno dovrà rinnovare la compagine amministrativa. Il tavolo del centrosinistra, che dovrà scegliere il candidato sindaco attraverso le primarie, torna a riunirsi e fissa la data della competizione per il 28 giugno, ma cominciano ad arrivare le prime defezioni: l'esponente di Articolo 1 Mdp Francesco Guccini, candidato alla corsa insieme a Francesco Manca di fare Comunità e Carlo Prevosto del Pd, si tira fuori e annuncia la sua candidatura autonoma.

"Lascio questo tavolo perché non c' è chiarezza - spiega all'ANSA Guccini - Si aspetta che il sindaco uscente Andrea Soddu sciolga la riserva e decida se partecipare o no. Il centrosinistra non può ridursi a inseguire un singolo candidato per mesi e mesi. Io mi sarei aspettato che si parlasse di programmi e di cose da fare in un momento drammatico per la nostra economia con molti dei nostri cittadini ridotti in povertà. Per questo ho deciso di proseguire per la mia strada e candidarmi a primo cittadino di questa città e lo faccio indipendentemente dal mio partito, che è libero di proseguire senza di me".