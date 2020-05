Basso afflusso nei litorali del Nord Sardegna

Da Alghero a Stintino, da Platamona a Valledoria, sino alla Gallura: Santa Teresa, Palau, la Costa Smeralda e Olbia. Le coste del Nord Sardegna si ripopolano con calma e senza particolari rischi di assembramento. In attesa che riparta il turismo e che i visitatori possano tornare nel territorio, i residenti del Sassarese e della Gallura riprendono confidenza con i litorali di tutta la costa settentrionale, dal quadrante occidentale tra Alghero e l'Argentiera a quello orientale tra Olbia e Golfo Aranci.

Nelle spiagge libere le distanze sono state rispettate, complice anche il fatto che non si sono registrate clamorose affluenze in direzione delle spiagge.