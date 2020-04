Il rosario delle donne d'Ogliastra diventa un video

Il rosario cantato, la melodia della devozione dell'isola, conserva intatta la sua straordinaria forza espressiva del passato e ora ai tempi del coronavirus diventa un video pubblicato su Youtube che raccoglie un tripudio di voci al femminile, postato dall'associazione Atlantide: un atto di fede da condividere anche dalle case diventate rifugi di quarantena.

Le donne di Urzulei hanno intonato il rosario per il progetto Boghes - in un programma che raccoglie i canti sardi coordinato dall'Istituto Etnografico di Nuoro - e la versione intima e meditativa del canto è diventata un video per tutti. "La musica vocale è sempre stata un forte segno di appartenenza a Urzulei - dice Fabio Lorrai presidente dell'Associazione culturale Atlantide - un legame che si è mostrato in tutta la sua potenza anche durante il progetto Boghes e che ci unisce ancora di più alla nostra terra. Lo scopo del rosario cantato diffuso in rete su Youtube è quello di arrivare al cuore di tutti, per dire che, seppure in isolamento possiamo sentirci più vicini".

Il progetto dell'Istituto Etnografico di Nuoro, realizzato dall'associazione culturale Imprentas in collaborazione con il Laboratorio Interdisciplinare sulla Musica del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio dell'Università di Cagliari e con la regia di Ottavio Nieddu, ha contribuito alla fase documentale di raccolta delle testimonianze del canto devozionale che, a partire dalla seconda metà del Novecento è andata perdendosi nella tradizione religiosa sarda.

Si colma così un vuoto, valorizzando le voci femminili che si sono incontrate nella chiesa Santa Barbara di Villagrande. "In alcune comunità certe forme di canto corale hanno resistito - aggiunge Lorrai - a Urzulei per esempio dove il rosario cantato è rimasto legato alle occasioni di celebrazione. Il progetto ci ha permesso di intrecciare queste forme di preghiera corale con la nostra vita moderna e sperimentare come il culto religioso possa dialogare con noi sia pure dal mondo virtuale".