Raccolta fondi per mascherine a tutti i quartesi

(ANSA) - CAGLIARI, 16 APR - Mascherine in arrivo per i cittadini di Quartu ancora sprovvisti. Amministrazione e capigruppo consiliari hanno infatti condiviso l'idea di destinare i soldi versati in donazione dai quartesi nel conto corrente aperto per far fronte all'emergenza Coronavirus proprio per mettere in sicurezza la popolazione e per rispettare le misure imposte dalla Regionetra le quali l'utilizzo obbligatorio all'interno degli esercizi commerciali. Sono allo studio opportune modalità di consegna. La raccolta fondi è ancora aperta e le donazioni possono essere fatte sul conto corrente intestato al Comune di Quartu Sant'Elena - Raccolta fondi emergenza Coronavirus, avente IBAN IT62 J030 6943 9571 0000 0300 020. (ANSA).