Nona vittima in casa di riposo a Sanluri

Ancora due anziani morti a causa del coronavirus in Sardegna. Ieri sera è deceduta una donna di 92 anni che era stata ospite dalla casa di riposo Divina Provvidenza a Sanluri. La donna era ricoverata in ospedale a Cagliari. Con questo decesso salgono a nove gli anziani ospiti della casa di riposo morti per coronavirus.

Questa mattina, invece, è deceduta un'anziana 83enne di Settimo San Pietro che era ricoverata al Santissima Trinità. La donna era stata ricoverata in ospedale da alcune settimana ed era risultata positiva al Covid-19. "Cari concittadini, purtroppo devo comunicarvi che questa mattina è deceduta una nostra concittadina che era da qualche giorno ricoverata in ospedale a causa del coronavirus - scrive sulla pagina Facebook istituzionale il sindaco di Settimo, Gian Luigi Puddu - Con immensa tristezza desideriamo porgere a tutti i suoi familiari le più sentite condoglianze".