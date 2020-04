100mila mascherine da Cassa edileper imprese e ospedali

La Cassa edile del Nord Sardegna distribuisce 50mila mascherine protettive alle imprese e ne dona altre 50mila agli ospedali. La consegna alle imprese sarà fatta su appuntamento, direttamente ai responsabili delle aziende che risultavano attive in gennaio. Come spiega la Cassa edile, che fornisce le mascherine grazie a un'iniziativa congiunta con la Sardegna Scuola Edile e il Comitato paritetico territoriale, "sarà data priorità alle imprese che stanno operando anche in questo periodo di blocco totale". Sono quelle che, per effetto dei provvedimenti del governo nazionale, stanno continuando a lavorare su strade, ponti, strutture sanitarie, impianti. La distribuzione di mascherine riguarderà circa mille e 500 imprese locali, per un totale di 8mila operai.