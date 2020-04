Solinas a Conte, urgente screening diffuso e app

L'invio in Sardegna dei dispositivi necessari per affrontare l'emergenza sanitaria e la possibilità di attivare subito la piattaforma informatica per tenere sotto controllo le quarantene. Queste le richieste avanzate al governo dal presidente Christian Solinas in occasione della videoconferenza convocata dal premier Giuseppe Conte con tutti i governatori, presenti i ministri Boccia e Speranza, il capo della Protezione Civile Borrelli e il Commissario Arcuri. Un confronto incentrato sui problemi delle Regioni nel contrasto alla pandemia.

In particolare Solinas ha sollecitato l'invio dei dispositivi di protezione individuale e di tutto il materiale ancora non pervenuto: tamponi e reagenti necessari per lo screening diffuso, "che è urgente attuare - ha detto il presidente - non solo tra il personale e i pazienti delle strutture sanitarie, ma anche nelle case di riposo, tra le forze dell'ordine e tra la popolazione. Solinas ha inoltre sollecitato il governo a concedere l'attivazione della piattaforma informatica, già realizzata dalla Regione, affinché possa al più presto entrare in funzione per consentire la geolocalizzazione degli spostamenti e dei contatti dei pazienti positivi e la tracciabilità dei soggetti in isolamento.