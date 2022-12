Ex Ilva: 680 milioni pronti da subito per aumento capitale

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Il Consiglio dei ministri ha esaminato ed approvato il decreto legge recante 'Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale' presentato dal Ministero per le Imprese e il Made in Italy e dal Ministero della Giustizia, composto da 10 articoli. Il decreto, si legge in una nota del Dicastero di via Veneto, prevede per l'ex Ilva che i 680 milioni, già stanziati, possano essere utilizzati fin d'ora quale finanziamento soci convertibile in futuro aumento di capitale. Il dl prevede inoltre modifiche alla normativa per la attivazione delle procedure per l'amministrazione straordinaria in caso di insolvenza della società. (ANSA).