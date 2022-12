Ex Ilva: 11/1 manifestazione a Roma di sindacati ed enti locali

(ANSA) - TARANTO, 28 DIC - In attesa della decisione del Consiglio dei ministri sull'ipotesi del prestito ponte ad Acciaierie d'Italia per far fronte alla crisi di liquidità, le organizzazioni sindacali Fiom, Uilm e Usb hanno incontrato gli enti locali nell'aula consiliare della Provincia di Taranto (in presenza il sindaco e presidente della Provincia Rinaldo Melucci ed alcuni sindaci di comuni dell'area ionica, da remoto il presidente della Regione Michele Emiliano). E' stata definita una linea unitaria per chiedere il cambio di governance e parole "chiare" sulle risorse stanziate in quanto ritengono la gestione di ArcelorMittal "fallimentare". Individuata la data dell'11 gennaio per una manifestazione a Roma, sotto Palazzo Chigi.

