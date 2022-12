++ Ex Ilva: Urso, convocato tavolo per il 19 gennaio ++

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso "ha annunciato che il Mimit ha convocato il Tavolo ex Ilva in data 19 gennaio con la partecipazione delle forze sociali, sindacati e associazione produttive, rappresentanti degli Enti locali, azionisti pubblici e privati in cui l'azienda illustrerà i piani di sviluppo e gli impegni industriali e occupazionali". Lo fa sapere lo stesso Dicastero in una nota sul consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge recante 'Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale'. (ANSA).