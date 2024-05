Meryl Streep alle donne, non arrendiamoci

Aneddoti favolosi ("lo shampoo sexy che mi fece Robert Redford nel film La mia Africa") per una carriera ineguagliabile con 21 nomination all'Oscar, tre statuette: è ancora standing ovation per Meryl Streep al festival di Cannes dopo quella commovente alla cerimonia di apertura. Nel Rendez Vous l'attrice Palma d'oro onoraria sul Metoo e la lotta per la parità ha detto: "Don't give up, non arrendiamoci. I tempi sono un po' cambiati, una strada per l'uguaglianza è tratta e non certo solo nel cinema".



