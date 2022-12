++ Ex Ilva: sindacati,sciopero 32 ore dalle 23 del 10 gennaio ++

(ANSA) - TARANTO, 28 DIC - Le segreterie territoriali di Fiom, Uilm e Usb di Taranto, unitamente alle Rappresentanze sindacali unitarie di Acciaierie d'Italia, confermano la mobilitazione a Roma dell'11 gennaio con gli enti locali e annunciano uno sciopero di 32 ore dalle 23 del 10 gennaio alle 7 del 12 gennaio contro l'ultimo decreto approvato in serata dal Consiglio dei ministri recante "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale". Decreto che conferma, sottolineano i sindacati, "la volontà di erogare i 680 milioni, già stanziati, in modalità finanziamento soci, ripristinando vergognosamente perfino lo scudo penale ai gestori del sito".

