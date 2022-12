++ Ex Ilva: nel dl anche norme processuali penali ++

ANSA Lavoro - ROMA, 28 DIC - Il decreto approvato oggi dalConsiglio dei ministri con Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale' contiene "anche norme processuali penali per assicurare la continuità produttiva delle imprese di interesse strategico nazionale intervenendo sulla disciplina dei sequestri e su quella in materia di responsabilità penale per tutti gli stabilimenti di interesse nazionale". Lo si legge in un comunicato del ministero delle Imprese e del Made in Italy. (ANSA).