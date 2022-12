++ Ex Ilva: Urso, accordo con azionisti per rilancio sito ++

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso ha illustrato al Consiglio dei ministri un nuovo accordo tra gli azionisti di Acciaierie d'Italia, ArcelorMittal e Invitalia, che prevede, tra l'altro, l'impegno dei soci per il rilancio del sito produttivo e conseguenti garanzie occupazionali fissando dei target di produzione superiori a quelli conseguiti nell'ultimo biennio. Lo si legge in una nota del Ministero. L'accordo, che riguarda anche la riconversione e investimenti, prevede anche modifiche ai patti parasociali "incidendo su aspetti come la partecipazione azionaria, la governance e impegni finanziari dei soci". (ANSA).