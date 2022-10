Diffusissima, mappa del Fuorisalone della Torino Art Week

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Nasce Diffusissima, il primo fuorisalone della Torino Art Week che porta l'arte contemporanea negli spazi cittadini attraverso mostre, vernissage, incontri e workshop con lo slogan ''Ripensare i luoghi comuni dell'arte'.

Il progetto a cura di Artàporter, prende il via a Torino dal 24 ottobre al 6 novembre con 16 eventi, 60 locali coinvolti per oltre 100 artisti e 2.000 opere sparse in città. Alla presentazione a Palazzo Biraghi dell'evento - realizzato grazie al supporto di Città di Torino, Camera di Commercio, Torino Social Impact e con Banco Azzoaglio - ha partecipato Alvin, presentatore tv e radiofonico, brand ambassador di Diffusissima, che ha portato anche i suoi progetti artistici.

Una nuova mappa permetterà di orientarsi, anche attraverso un Qr code in formato digitale, tra i numerosi host e tra gli eventi e vernissage proposti da Diffusissima. Tra i luoghi interessati il Mercato Centrale, Porto Urbano, Otium Pea Club al Lingotto, Pos.To e Wellness Creative a Pozzo Strada, l'Innovative Square Center a Mirafiori e Open Baladin in piazzale Valdo Fusi e Off Topic. Sarà inoltre possibile acquistare un'opera d'arte con il proprio smartphone, sia che si trovi sulla parete di un club, in uno studio professionale o in mostra. Il Forum 'Lo stato dell'Arte fra presente e futuro' sarà l'inaugurazione di DIffusissima al Mercato Centrale, lunedì 24 ottobre dalle 18.

"Lontano dall'essere una nuova fiera d'arte contemporanea, Diffusissima vuole essere un progetto che porta le opere e gli artisti emergenti al di fuori degli spazi canonici, per incontrare le persone e creare nuovi percorsi turistici inclusivi per attrarre soprattutto un pubblico giovane" sottolinea l'ideatore Massimo Gioscia, ceo di Artàporter.

"Vogliamo essere la Slow Food dell'arte" aggiunge Dario Ujetto, co-founder di Artàporter. (ANSA).