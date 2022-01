Pechino: Politecnico Torino realizza il Visitor Center

(ANSA) - TORINO, 19 GEN - Il Politecnico di Torino è protagonista dei Giochi Olimpici di Pechino: è l'unica realtà straniera che ha partecipato alla progettazione di spazi. Ha la sua firma il Visitor Center del sito olimpico di Shougang, dove si svolgeranno le gare di Big Air (snowboard e freestyle skiing) durante le Olimpiadi di Pechino al via il 4 febbraio. Il progetto è stato condotto dal Dipartimento di Architettura e Design, con la consulenza dei Dipartimenti di Ingegneria Strutturale e Geotecnica e di Energia.

"Il governo cinese ha puntato sull'identità nazionale coinvolgendo soltanto progettisti locali. Noi abbiamo un rapporto consolidato dal 2006 con la Tsinghua University di Pechino, prima università cinese e tra le prime quindici al mondo, che ci ha coinvolto in uno dei suoi bandi. Una occasione di grande prestigio. Ora abbiamo strutturato un ufficio di consulenza per fare progetti con la Cina" spiega il coordinatore Michele Bonino, professore del Politecnico e delegato del Rettore alle Relazioni internazionali con la Cina e i Paesi Asiatici. Un gruppo di giovani ricercatori e studenti ha garantito la produzione di schizzi, disegni, render, modelli, in collegamento permanente con i colleghi cinesi di Tsinghua.

L'opera è parte di un ampio progetto di rigenerazione urbana, nell'area di Shougang, che punta a creare spazi adatti a benessere fisico, sport e socialità partendo dalla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Il sito, che si estende su 9 milioni di metri quadrati un tempo occupati dalla più grande acciaieria di Stato, è stato dismesso nel 2005 per ridurre l'inquinamento su Pechino. "E' la conferma di quanto il nostro ateneo sia riconosciuto in Cina come un'università di altissimo livello sia nelle attività didattiche, sia in quelle legate alla ricerca e alla progettazione", commenta il rettore del Politecnico, Guido Saracco. (ANSA).