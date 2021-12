No green pass a Torino: 'Basta piazze, ora disobbedienza'

Dopo 24 settimane di manifestazioni e cortei una parte del popolo No Vax e No Green Pass, a Torino, dice 'basta' ai raduni in piazza Castello e passa alla "disobbedienza civile". A dare l'annuncio è Serena Tagliaferri, promotrice di una delle anime del movimento.

L'occasione è stata il presidio di oggi, ancora in piazza Castello, dove i dimostranti si sono raccolti portando panettoni e dolciumi per festeggiare il Natale.

"Ci siamo resi conto - spiega Tagliaferri - che andare a pascolare in periferia sotto il controllo delle forze dell'ordine non è il modo migliore di opporsi a questa dittatura. Cominceremo a fare azioni più mirate, ovviamente sempre pacifiche ma assolutamente di libertà. Cominceremo a fare disobbedienza civile, ma sempre nel massimo rispetto. Adesso basta. Dobbiamo tornare a essere liberi".