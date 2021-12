Sciatore 15enne cade in pista e muore. L'incidente su tracciato per principianti

Era dotato di tutte le attrezzature previste per lo sci, a partire dal casco, il quindicenne morto in ospedale a Novara per le lesioni riportate in una caduta in pista ad Alagna Valsesia (Vercelli). E' ciò che emerge dalle prime ricostruzioni dell'incidente, avvenuto sul tracciato 'di rientro' che da Pianalunga riporta ad Alagna, una pista per principianti. La vittima si trovava in gruppo con altri ragazzi, e le condizioni della neve erano ottimali, tanto che sulle piste valsesiana c'erano molti altri sciatori.

Sul posto è intervenuta una pattuglia specializzata del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che, dopo avere stabilizzato il ragazzo, ha provato a rianimarlo.

Le indagini sono in corso per risalire ad eventuali responsabilità nell'incidente, e per accertare che le dotazioni che possedeva la vittima per l'attività sportiva fossero conformi agli standard di sicurezza.