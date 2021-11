Torino Film Festival al via, si apre 39a edizione

(di Amalia Angotti) (ANSA) - TORINO, 26 NOV - Non troppo glamour, ma tanta emozione e un clima di festa. Si apre così il Torino Film Festival numero 39, una delle rassegne cinematografiche più importanti d'Italia. Per il battesimo c'è la proiezione, al Multisala Uci Lingotto, dell'anteprima del super cartoon Sing 2 - Sempre più forte, commedia musicale diretta da Garth Jennings, che nei cinema arriverà il 23 dicembre per le festività natalizie. Racconta le avventure del koala Buster Moon e del suo cast di animali, pronti a debuttare con un nuovo spettacolo al prestigioso Crystal Tower Theatre.

Sul red carpet sfilano i doppiatori italiani del film Frank Matano, Valentina Vernia e Jenny De Nucci, il regista Jennings, la presidente della giuria Ildikò Enyedi, accompagnata da Evgeny Galperine, Alessandro Gassman e Costanza Quatriglio, regista del film Trafficante di virus, Neri Marcorè. A fare gli onori di casa la madrina Emanuela Fanelli - attrice e comica romana, protagonista degli sketch della Trasmissione Rai Una pezza di Lundini - in abito lungo blu "fatto dalla mamma". La cerimonia si apre con il suo divertente monologo Cappuccetto rosso, che ha strappato molte risate e applausi.

Sul palco salgono Enzo Ghigo e Domenico De Gaetano, presidente e direttore del Museo Nazionale del Cinema, il direttore artistico del Tff Stefano Francia Di Celle. Per tutti e tre è il primo festival in presenza e non nascondono l'emozione. "Finalmente siamo di nuovo in sala tutti insieme.

Bisogna andare al cinema, vedere i film con altre persone", dice Ghigo. "Dopo le Atp Finals Torino è ancora sotto i riflettori", sottolinea De Gaetano. "È una Torino della Cultura che torna a vivere. Tante cose basceranno. Un Festival rivoluzionario" afferma l'assessore comunale alla Cultura, Rosanna Purchia.

È il primo festival cinematografico italiano a riempire di nuovo le sale, al completo. Il programma è ricchissimo:181 film, 14 mediometraggi, 59 cortometraggi. Verranno proiettate 68 prime mondiali, 14 internazionali, 4 anteprime europee e 53 italiane.

Su un totale di 4.500 opere visionate. E 5 sezioni competitive, più quelle dedicate alle avanguardie, le retrospettive, i film restaurati e quelli sul teatro.Tra gli ospiti attesi la star Monica Bellucci, Charlotte Gainsbourg, Ambra Angiolini, Margherita Buy, Sergio Castellitto, Ivan Cotroneo. Matilda De Angelis, Anna Foglietta, Chiara Francini, Sandrine Kiberlain, Enrico Ghezzi, Rocco Papaleo, Elisabetta Sgarbi, Aleksandr Sokurov. (ANSA).