Al via Italian Tech Week con iCub, non avere paura dei robot

(ANSA) - TORINO, 23 SET - Non avere paura dei robot: è questo il messaggio con cui iCub, il piccolo umanoide realizzato dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, ha dato il via all'Italian Tech Week alle Ogr di Torino. Nelle due giornate interverranno più 60 speaker da tutto il mondo, imprenditori, startupper, investitori, sportivi e artisti. Tra gli appuntamenti più attesi il collegamento, domani mattina, con Elon Musk, in diretta dal Texas, che farà una chiacchierata virtuale con John Elkann e risponderà ad alcune domande del pubblico. Sempre domani saranno alle Ogr il ministro dell'Innovazione, Vittorio Colao e il ceo dell'Eni, Claudio Descalzi.

"Il Covid ha cambiato il nostro approccio con le tecnologie.

Orma è chiaro a tutti che l'innovazione tecnologica non può e non potrà mai essere un'opzione. La fruizione delle tecnologie non è più una scelta. L'unica scelta è se subirla o governarla", ha affermato la sindaca di Torino Chiara Appendino.

"Alle Ogr riteniamo che aiutare a far crescere un territorio significa agire su due fronti: rendere più attivi i soggetti locali e attrarre partner internazionali. Dobbiamo essere tutti pronti a fare la nostra parte, mettere insieme visioni con azioni concrete. In questo senso ci sembrano fondamentali meritocrazia e capitale umano" ha detto Massimo Lapucci, direttore delle Ogr.

Gli investimenti in start up stanno crescendo anche in Italia: quest'anno supereranno il tetto di 1 miliardo, spiega una ricerca di Swg in collaborazione con Sisal presentata all'Italian Tech Week. l segnale è positivo, anche se c'è ancora un forte ritardo da recuperare: l'Italia cresce con meno intensità rispetto a Francia, Germania, Regno Unito e (a tratti) Spagna ed è soltanto dodicesima per investimenti di venture capital, alle spalle di Paesi come la Polonia. Tra le province più innovative: al primo posto spicca Trento, seguita da Milano, Pordenone, Ascoli Piceno, Cuneo, Bologna, Udine, Padova, Pisa, Trieste. (ANSA).