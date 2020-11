In volo con l'astronauta Maurizio Cheli da Area X

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Sul sito Ansa.it, il 26 novembre alle 18.30 si potrà 'Volare sulle nuvole'. Maurizio Cheli - pilota collaudatore, astronauta, alpinista e imprenditore - racconterà in live streaming da Area X, iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicura nata all'interno della sua sede storica di Via San Francesco D'Assisi a Torino, l'importanza della protezione.

Proprio come nel suo viaggio a bordo dello Space Shuttle: "Protezione e sicurezza sono due concetti estremamente importanti per un astronauta - spiega Cheli - perché attorno a queste due parole si svolge l'intero modo di addestrarsi di chi si prepara ad andare nello spazio".

Area X nasce come luogo innovativo ed esperienziale in cui la tecnologia e il mondo della protezione si uniscono con l'obiettivo di diffondere maggiore sensibilità sul tema in maniera creativa, innovativa ed efficace. L'intervento di Maurizio Cheli è solo il primo di una serie di incontri in live streaming realizzati da Area X in collaborazione con Ansa.

