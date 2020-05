App 'Salta la fila' gratis per gestori ristoranti e spiagge

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - Diventa gratuita, fino al 30 settembre - per ristoranti, strutture ricettive e stabilimenti balneari - l'app 'Salta la fila' creata dalla start-up italiana Sooneat per gestire le prenotazioni nella fase 2 del Coronavirus. L'applicazione, rivolta sia ai gestori dei locali sia ai clienti, consente con un solo click di posizionarsi in una coda virtuale anche senza aver prenotato in anticipo.

Rientra nel progetto più ampio di Sooneat Solidale, volto ad agevolare la fase di riapertura e di ripartenza dei ristoranti con il motto #iovoglioripartire!!.

"Vogliamo dare un impulso e un sostegno ai ristoratori e alle attività italiane del food, del vino e alle strutture turistiche. - spiega Sooneat - Infatti, la start-up ha esteso il suo raggio di azione anche agli stabilimenti balneari, con un insieme di funzioni dedicate alla gestione dell'impianto e dei servizi collegati, come il pranzo o l'aperitivo".

L'app consente, tra l'altro, di consultare il menu, aggiornabile in temo reale, direttamente dal proprio smartphone, evitando ai titolari dei locali di dover sostenere i costi di realizzazione e di sanificazione di un menu in plastica o la ristampa continua di quelli cartacei. (ANSA).