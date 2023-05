Auto prende fuoco sulla Trignina, in salvo famiglia con cane

E' stata avvolta dalle fiamme all'improvviso e le quattro persone che si trovavano all'interno con cane al seguito sono riuscite a fuggire. Sono stati momenti di panico quelli vissuti da una famiglia ieri sera mentre transitava con l'auto sulla Fondovalle Trignina. All'altezza del km 53,900, al confine tra Molise e Abruzzo, in territorio di Tufillo (Chieti), per cause in corso di accertamento l'auto ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli (Campobasso) e una pattuglia dei Carabinieri di Fresagrandinaria (Chieti). Forti rallentamenti sono stati registrati sulla Trignina. (ANSA).