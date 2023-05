Regionali Molise, presentate le liste: sfida a 4 per presidenza

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 MAG - Scaduto a mezzogiorno il termine per la presentazione delle liste per le prossime elezioni Regionali del Molise. Compatti i due schieramenti principali. Il centrodestra punta sul sindaco di Termoli Francesco Roberti (Forza Italia) che è anche presidente della Provincia di Campobasso. La coalizione ha complessivamente 7 liste a sostegno di Roberti: Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Udc, Popolari, Molise che Vogliamo, Roberti Presidente. Il centrosinistra invece punta sul sindaco di Campobasso Roberto Gravina (Movimento 5 Stelle) sostenuto da 6 liste: Pd, 5 Stelle, Sinistra-Verdi, Costruire Democrazia, Socialisti e Gravina Presidente. C'è anche una terza candidatura alla carica di presidente, fuori dagli schieramenti, quella di Emilio Izzo, a capo del movimento 'Io non voto i soliti noti'. Con un colpo di scena infine è stata presentata anche una quarta candidatura alla carica di governatore, quella di Forza Nuova con Nicola Ninni. Complessivamente 15 le liste presentate per un totale di 284 candidati alla carica di consigliere. (ANSA).