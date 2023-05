Aast Molise a Sarajevo per presentare App su porti turistici

(ANSA) - TERMOLI, 25 MAG - L'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise all'ottavo "Forum Eusair" che ha preso il via a Sarajevo il 23 maggio scorso e si conclude oggi. L'Aast ha partecipato nell'ambito del Progetto europeo dedicato allo sviluppo dei porti dell'Adriatico, "Framesport", per la presentazione dell'App sulla gestione degli scali turistici.

Negli spazi appositamente allestiti, i rappresentati dell'Azienda Autonoma con sede a Termoli hanno esposto e consegnato le brochure di progetto. L'ottavo Eusair Forum è organizzato dalla Direzione per l'Integrazione Europea del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina con il ministero degli Affari Esteri in stretta collaborazione con la Commissione Europea.

Di interesse, tra i numerosi temi trattati tra cui l'allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali, la sessione dedicata ai giovani e curata dall'Euroregione Adriatico-Jonica con segretario generale il molisano Francesco Cocco.

L'Eusair (Strategia dell'Unione Europea), nata nell'ottobre 2014, fa riferimento a una regione di oltre 70 milioni di abitanti in dieci Paesi con quattro Stati membri (Italia, Grecia, Croazia, Slovenia), cinque Paesi candidati (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia e Macedonia del Nord) e un paese terzo, San Marino. Tutti collaborano su sfide comuni attorno a quattro pilastri principali: "Crescita blu", "Collegare la regione" (trasporti ed energia), "Qualità ambientale" e "Turismo sostenibile". (ANSA).