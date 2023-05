Lavoro e dimensioni spazio-temporali, in 400 all'Unimol

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 MAG - Circa 400 ospiti, tra professori, ricercatori, giovani studiosi, avvocati, consulenti del lavoro, magistrati e autorità, tutti interessati ai temi del lavoro e delle sue trasformazioni, sono attesi domani 25 maggio (ore 12) e venerdì 26 (ore 9:30) nella sede dell'Università del Molise, a Campobasso, per discutere delle 'Dimensioni spazio-temporali dei lavori', evento promosso dall'Associazione italiana di Diritto del lavoro e della Sicurezza sociale (Aidlass). Il tema scelto porta all'attenzione del dibattito pubblico gli effetti sul lavoro prodotti dalla diffusione delle nuove tecnologie, dalle modificazioni dei tempi di vita, alla scoperta di nuovi luoghi e modi per lo svolgimento delle attività lavorative. Ambiti come lo smartworking, il lavoro tramite piattaforma, il web, i social network, l'intelligenza artificiale, saranno al centro della discussione dei giuslavoristi italiani nelle 'Giornate Aidlass 2023'. (ANSA).