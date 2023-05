Calcio: Forbes racconta l'impresa del Campobasso 'americano'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 20 MAG - Il Campobasso 1919 e la recente promozione della squadra di calcio in Serie D finiscono su Forbes, prestigiosa testata americana che si occupa di economia.

Il giornale ha raccontato con un lungo articolo uscito in questi giorni le vicende della squadra molisana che oggi è di proprietà di Matt Rizzetta, imprenditore americano di origini italiane a capo del North Sixth Group di New York.

La testata statunitense ripercorre la storia recente del club e la vittoria del campionato dopo le delusioni delle scorso anno quando il Campobasso fu estromesso dalla serie C.

Nell'articolo parla anche l'attore americano Mark Consuelos che è uno degli investitori che ha affiancato Rizzetta nel Campobasso. "Non avevo mai vinto nulla in vita mia - ha raccontato l'attore a proposito della partita di campionato che nei giorni scorsi ha sancito la promozione in D - e la sensazione è stata indescrivibile. Atterrare venerdì, arrivare in Molise e aspettare la partita di domenica è stato come aspettare il Natale".

Rizzetta ha indicato anche i progetti in cantiere per il futuro della squadra: un accordo sullo stadio del capoluogo molisano, nuovi innesti finanziari per consentire alla squadra di essere molto competitiva nel prossimo campionato, creazione di una piattaforma in streaming. Consuelos invece si occuperà del marchio: l'idea è quella di esportare la storia del Campobasso 1919 in America e nel mondo attraverso una serie tv.

