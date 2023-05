Caro affitti: Molise, ok accordo territoriale con 75 Comuni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 MAG - E' stato siglato oggi presso la sala consiliare del Comune di Ripalimosani (Campobasso), l'accordo territoriale tra le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini, riguardante 75 comuni della provincia di Campobasso al di sotto dei 10 mila abitanti, in attuazione della legge 431/98 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

"L'accordo frutto dell'impegno del presidente 'Fimaa' Confcommercio Molise, Dina D'Onofrio - si legge in una nota dell'organizzazione - mette a disposizione dei cittadini un valido strumento che consente di usufruire di una serie di agevolazioni fiscali, oltre che un panorama più variegato di tipologie contrattuali".

L'accordo, già siglato con i Comuni di Campobasso, Isernia e Termoli, che suddivide le città in microzone, prevede in questo caso un'unica microzona coincidente con l'intero territorio comunale che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socio economici, nonché nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane. Prevede, inoltre, un canone ridotto rispetto ai valori di mercato, calcolato su fasce minime e massime definite all'interno del documento sottoscritto, nonché alcune agevolazioni fiscali, tra cui l'opzione facoltativa della cedolare secca in misura ridotta al 10% oltre ad uno sconto Imu. (ANSA).