Spartineve Clipper saluta Capracotta e va in pensione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 MAG - Come una vera star e tra due ali di folla oggi Clipper, il mega spartineve donato nel 1950 dai capracottesi emigrati in America alla comunità del piccolo borgo dell'Alto Molise a 1.421 metri di quota, ha compiuto il suo ultimo viaggio per fare bella mostra in una teca realizzata dall'amministrazione comunale per ospitarlo. Oltre 70 anni fa, per raccogliere i fondi necessari all'acquisto, la comunità molisana del New Jersey chiese anche aiuto a Frank Sinatra per un concerto di beneficenza. Un dono molto apprezzato dai residenti sulla 'vetta del Molise' dove gli inverni degli anni passati erano caratterizzati da imponenti nevicate che isolavano per intere settimane la comunità locale.

Una 'fama', però, nota anche in tempi più recenti: in un'eccezionale nevicata nel mese di marzo 2015, la coltre bianca in poche superò i 2 metri, raggiungendo in alcuni luoghi i 256 centimetri, altezza da vero e proprio guinness. Oggi Capracotta, circa 900 abitanti, è un borgo molto apprezzato dai turisti anche per le sue piste di fondo e per i prodotti gastronomici, una località che in inverno, come in estate, costituisce un luogo adatto alla varie esigenze.

Ora, dunque, i visitatori potranno anche ammirare l'imponente spartineve, un gigante lungo 11 metri, dotato di una pala in grado di spazzare via importanti quantitativi di neve.

"Lo abbiamo messo in una teca - ha detto il sindaco, Candido Paglione - a dimostrazione dell'affetto che la nostra popolazione nutre nei suoi confronti. Proprio come si fa con un gioiello, un oggetto prezioso che è giusto custodire, proteggere ed esporre, perché possa fare bella mostra di se, ricordando a tutti le imprese che ha compiuto nei tempi andati, quando la neve era davvero una maledizione. E' stata una cerimonia semplice e piena di commozione, nella quale abbiamo voluto coinvolgere i bambini e i ragazzi del nostro piccolo plesso scolastico, per consegnare simbolicamente a loro il testimone di questa bella storia".

A settembre, durante i festeggiamenti in occasione della Madonna di Loreto, ci sarà la cerimonia ufficiale alla presenza dei capracottesi d'America. (ANSA).