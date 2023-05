L'Ordine del Santo Sepolcro in pellegrinaggio a L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 13 MAG - Nell'ambito delle celebrazioni per l'Anno della Misericordia concesso da Papa Francesco lo scorso 28 agosto, ha avuto luogo oggi all'Aquila il pellegrinaggio dei Cavalieri e delle Dame della Sezione d'Abruzzo e Molise dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme (Oessg).

Un appuntamento coordinato dal vescovo ausiliare Antonio D'Angelo che valorizza il dono di Papa Francesco alla Chiesa aquilana: il prolungamento, per un anno intero, della Perdonanza di San Celestino V.

In mattinata, all'interno della Basilica di Collemaggio, il Cardinale Giuseppe Petrocchi, ha presieduto la Messa solenne concelebrata dai Cappellanni dell'Ordine equestre tra cui il Nunzio apostolico, monsignor Orlando Antonini.

Hanno preso parte al pellegrinaggio anche la Luogotenente dell'Italia centrale Dama di Commenda con Placca Anna Maria Munzi Iacoboni, altre cariche istituzionali della Luogotenenza e i presidi delle tre Sezioni dell'Italia Centrale.

Un momento ecclesiale durante il quale si è pregato sul significato della riconciliazione, nel segno di Celestino.

