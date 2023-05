Turismo: Termoli esulta, riconquistata la Bandiera blu

(ANSA) - TERMOLI, 12 MAG - "Aspettavamo da anni questa notizia, sin dal nostro insediamento. La riconquista della bandiera blu è stata tra i punti focali del lavoro che ci siamo prefissati come Amministrazione".

Così all'Ansa l'Assessore comunale al Turismo Michele Barile a proposito dell'assegnazione da parte della Fee della bandiera blu. Erano diversi anni che il vessillo azzurro non sventolava più sulla costa molisana. Oggi la svolta.

Tra le new-entry, spicca proprio Termoli insieme alle vicine Isole Tremiti (Foggia) di cui la città adriatica è lo scalo di imbarco.

"Ogni assessorato per propria competenza si è speso tanto affinchè questo fosse concretizzabile e realizzabile - prosegue Barile -. Siamo felicissimi di poter rivedere la bandiera blu sventolare sulle nostre spiagge. Una notizia che giunge in un momento cruciale, ovvero all'apertura della stagione estiva e veramente ci dà quell'entusiasmo per affrontare i mesi successivi spronandoci a lavorare con grinta e determinazione".

