Agricoltura, ecco bandi per sostegno e sviluppo settore

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 MAG - Pubblicati dalla Regione Molise cinque bandi del Completamento per lo sviluppo rurale (Csr) 2023-2027 riguardanti le cosiddette 'Misure a superficie'. Lo rende noto l'assessorato alle Politiche agricole. L'importo per l'annualità 2023 è di 10,4 milioni di euro. I bandi riguardano: Sostegno zone con svantaggi naturali montagna, meglio noto come 'Indennità compensativa', finalizzato a sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore. Il bando 'Produzione integrata', ha l'obiettivo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, promuovendo lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, preservando gli habitat e i paesaggi. Il terzo bando 'Gestione prati e pascoli non avvicendati', è finalizzato al mantenimento delle pratiche di pascolamento e della presenza di agricoltori con un beneficio diretto sulla biodiversità, e sulla salvaguardia di sistemi agropastorali. Il bando Obiettivo dell'intervento 'Allevatori custodi dell'agro biodiversità', è quello di mantenere o incrementare il numero di animali riferiti alle razze a rischio di erosione genetica rilevanti per la regione. Il bando 'Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica', intende invece rispondere alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti, prodotti in modo sostenibile, contribuendo ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità.

(ANSA).