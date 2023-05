Pnrr, ok procedura gara valorizzazione Convento San Giovanni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 MAG - Il Comune di Campobasso ha avviato la procedura di gara per l'affidamento dei lavori per la valorizzazione del Convento di San Giovanni e delle aree limitrofe. Il progetto definitivo dell'intervento, approvato dalla Giunta comunale a dicembre 2022, rientra nel Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqua) ed è finanziato dal Pnrr.

L'importo complessivo dei lavori da affidare tramite procedura negoziata è di circa 242 mila euro. (ANSA).