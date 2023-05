Progetto 'San Giuliano in mostra', tornano i fucilieri

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 MAG - La parata dei fucilieri torna tra pochi giorni a San Giuliano del Sannio (Campobasso) per la festa di San Nicola di Bari: anche quest'anno un programma di eventi dalla mattina di lunedì prossimo 8 maggio alla sera del giorno successivo, ma stavolta c'è di più. In paese dal prossimo fine settimana infatti, proprio nei giorni che precedono la festa, parte un progetto culturale che si chiama "San Giuliano in mostra" e che punta a promuovere il territorio. In programma tanti eventi nella prima fase primaverile e nella seconda prevista ad agosto.

A promuovere l'iniziativa, supportata dal bando della Regione "Turismo è Cultura", il Comune di San Giuliano, l'associazione Insieme e il Comitato festa San Nicola. Il calendario degli eventi è stato presentato con una conferenza stampa al palazzo ex Gil di Campobasso dal sindaco Rosario De Matteis e dal presidente dell'associazione Insieme Emanuele Cappella alla presenza dell'assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno.

Si comincia sabato prossimo con un incontro dedicato alla storia del culto di san Nicola mentre domenica si parlerà di Amedeo Trivisonno, sono infatti diversi i dipinti dell'artista molisano che si trovano nella Chiesa Madre di San Giuliano. Ad agosto invece si comincia l'8 con l'origine e la storia del paese, il 9 incontro dedicato al costume tipico di San Giuliano e il 10 alla risorsa acqua. Chiusura l'11 agosto con un evento dedicato a due illustri scienziati vissuti nell'800 e che erano proprio di San Giuliano del Sannio: il botanico Nicolantonio Pedicino e il criminologo Angelo Zuccarelli. In occasione delle iniziative ci saranno percorsi al palazzo Marchesale, al centro storico e al Colle per consentire ai visitatori di scoprire ogni angolo del paese. (ANSA).