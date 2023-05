Teatro: Iannacone in scena nel suo Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 MAG - Dalla televisione al teatro. Il giornalista Domenico Iannacone questo fine settimana in scena nel suo Molise con quattro repliche dello spettacolo "Che ci faccio qui In scena", produzione di Teatrimolisani. Alle tre repliche inizialmente previste, sabato sera al teatro Fulvio di Guglionesi, domenica pomeriggio e lunedì sera al Loto di Ferrazzano, è stata aggiunta ora una quarta replica, domenica sera, sempre al Loto, considerati i due soldout che lo spettacolo ha già fatto registrare a Ferrazzano.

"Un grande giornalista si mette in ascolto e guarda in profondità. Un grande narratore rielabora con profondità ciò che ha visto e ascoltato - afferma il direttore artistico del teatro Stefano Sabelli -. Nell'intimità del teatro le narrazioni di Iannacone, frutto di magnifiche inchieste, emozionano e trovano ancor più profondità di ascolto rispetto al mezzo televisivo.

Questa nuova produzione di Teatrimolisani e Loto, è stata voluta e interpretata dal giornalista per creare un rapporto ancor più profondo col pubblico che da anni apprezza la straordinaria umanità di questo grande giornalista e grande narratore".

