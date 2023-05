Cvtà Street Fest, annunciati artisti ospiti ottava edizione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 02 MAG - Ritorna dal 2 al 4 giugno a Civitacampomarano (Campobasso) Cvtà Street Fest, il festival internazionale di street art che ha fatto rinascere l'antico borgo molisano da appena 300 abitanti. Per l'ottava edizione gli organizzatori annunciano il "programma più ricco di sempre" che porterà insieme all'arte di strada anche la musica, con sorprese e ospiti d'eccezione. Il festival è stato ideato ed è diretto da Alice Pasquini, ambasciatrice della street art italiana nel mondo, l'organizzazione è dell'Associazione Culturale CivitArt, con uno staff composto interamente da donne. Quest'anno a realizzare le loro opere sui muri di Civitacampomarano saranno tre artiste internazionali, Elléna Lourens, Helen Bur, Hera, provenienti da Sudafrica, Regno Unito e Germania, e un pioniere dell'arte: l'americano, Dan Witz.

I loro lavori andranno ad arricchire quella che è ormai una grandissima esposizione a cielo aperto, arrivata a contare oltre 80 opere: strade, vicoli e piazze, in ogni angolo del centro abitato si può ammirare un'opera d'arte.

"Come sempre avviene per Cvtà Street Fest - spiega Alice Pasquini - ho scelto gli artisti per la loro poetica, e per la capacità di relazione con la comunità e con i luoghi; sarà interessante vedere come queste donne provenienti da diverse parti del mondo si inseriranno nel contesto e che tipo di interpretazione femminile porteranno sui muri di Civitacampomarano". (ANSA).