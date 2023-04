Morto a Campobasso il partigiano Gilberto Fazzini

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 APR - È morto oggi a Campobasso Gilberto Fazzini, uno degli ultimi partigiani della regione.

Fazzini, 95 anni, era originario di Camerino (Macerata). Aveva 16 anni quando, il 22 marzo del 1944, vide morire suo fratello Gianmario durante una operazione di guerra a Montaldo, in provincia di Asti. Fu arrestato e picchiato, poi l'uccisione del fratello perché non aveva voluto rivelare la posizione degli atri partigiani. Fazzini proprio pochi giorni fa, in occasione del 25 aprile, nonostante le sue precarie condizioni di salute, non aveva rinunciato a essere presente davanti al monumento ai caduti di Campobasso alla cerimonia per la Liberazione. Su una sedia a rotelle e con il fazzoletto tricolore al collo aveva assistito alla celebrazione, poi c'era stato il commovente abbraccio tra lui e Michele Montagano, 101, campobassano internato nei lager nazisti. I tanti cittadini presenti mentre loro si stringevano la mano hanno intonato Bella Ciao. (ANSA).