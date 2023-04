D'Angelo (Coni), nuovi progetti, ma poco aiuto da Regione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 APR - "Nonostante il poco aiuto da parte della Regione Molise siamo riusciti a organizzare un progetto per le Scuole dell'infanzia al quale hanno aderito 177 classi di tutto il territorio su un totale di 285, coinvolgendo 3.500 bimbi dai 3 ai 5 anni che hanno iniziato a fare attività motoria con i nostri tecnici". Lo ha detto il presidente del Coni Molise, Vincenzo D'Angelo, nel suo intervento ieri in occasione della visita in Molise del vertice del Coni nazionale, Giovanni Malagò.

Altra iniziativa messa in campo in collaborazione con 20 comuni delle province di Campobasso e Isernia, riguarda circa 600 over 60. "Oltre a svolgere attività motoria e, grazie alla disponibilità del Dipartimento di Medicina dell'Università del Molise - ha spiegato D'Angelo - potranno sottoporsi ad una visita medico-sportiva gratuita. (ANSA).