Pasqua, a Campobasso torna il concorso 'La vetrina più bella'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 MAR - In occasione delle festività di Pasqua il Comune di Campobasso rilancia il concorso 'La vetrina più bella', un'antica tradizione locale che si è persa nel tempo. I commercianti del centro cittadino, in occasione del Giovedì Santo, preparavano allestimenti artistici per le vetrine dei propri negozi mettendo in risalto i loro prodotti attraverso l'uso di luci, la scelta di colori e addobbi particolari legati al tema pasquale. "L'intento - ha spiegato l'assessore alle Attività produttive, Paola Felice - è quello di rendere più bella la nostra città nei giorni di festa, coinvolgendo la comunità e valorizzando le attività e i prodotti locali". Il concorso è aperto a tutte le attività commerciali e la partecipazione è gratuita. Termini e scadenza delle domande sono consultabili sul sito web del Comune. (ANSA).