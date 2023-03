Alimentare: il Molise fa il pieno di consensi al Cibus

(ANSA) - TERMOLI, 30 MAR - La partecipazione del Molise al Cibus Connecting Italy si chiude con la sottoscrizione di un patto collaborativo, un incontro con l'Università di Pollenzo, 2 workshop del Progetto europeo "Innotourclust", 4 showcooking e numerose degustazioni di tutte le specialità del territorio, tutte molto apprezzate: dal tartufo alla pasta, alle farine, ai salumi, ai formaggi, alle verdure fresche, alle confetture, ai dolci.

Dall'apertura della seconda giornata, nello spazio espositivo molisano si sono susseguiti incontri con 20 buyer internazionali. In tanti hanno ammirato i prodotti in esposizione nello stand, degustando le tante varietà alimentari proposte, lasciandosi conquistare dal Molise.

"Sicuramente nel 2023 visiteremo questa regione" il commento di molti fermatisi a seguire la preparazione di pietanze e le specialità molisane.

In tarda mattinata la firma della prima parte del progetto di valorizzazione della Transumanza con la sottoscrizione del patto tra Aast, Gal Monti Dauni e Consorzio Slow Food del Gargano all'interno di una collaborazione tra i territori limitrofi.

Poi, l'incontro con i rappresentanti dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo nel segno della collaborazione più ampia.

Il salone internazionale dell'alimentazione si chiude con un successo per il Molise. Dopo i riscontri positivi della Borsa Internazionale del Turismo di Milano dove sono state promosse le bellezze paesaggistiche e monumentali, quella del Cibus con le specialità enogastronomiche rappresenta il completamento di una strategia precisa dell'Aast con la Regione Molise. (ANSA).