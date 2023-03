Bibenda 2023: premiati i 4 migliori oli extravergine Molise

(ANSA) - TERMOLI, 26 MAR - Quattro le aziende molisane insignite oggi a Termoli con le cinque "Gocce" di Bibenda 2023, la nuova guida per l'Olio ExtraVergine di Oliva con il meglio del "made in Italy".

La premiazione, curata dalla Fondazione Italiana Sommelier con il patrocinio del Comune di Termoli, ha visto la partecipazione dei produttori molisani e si è svolta oggi presso la Casa Museo Dimora Stephanus in Piazza Duomo a Termoli.

La cerimonia ha preso il via con il convegno dal titolo "La Primavera dell'Olio" a cui hanno preso parte la presidente regionale della Fondazione Italiana Sommelier Dora Formato, il sindaco Roberti, il vice presidente Città dell'Olio Nicola Malorni, Gabriele Di Blasio Docente della fondazione Sommelier.

Poi la premiazione con la consegna dei riconoscimenti. Ad ottenere le 5 gocce sono stati: Masseria Vittore con l'Evo biologico, Giorgio Tamaro con "Rumignana" selezione Colle D'Angiò 2022, la Tenuta Terra Sacra di Lupara (Campobasso) con l'olio "Essenzia" bio 2022 e l'oleificio Trespaldum con la Gentile di Mafalda 2022.

A concludere la mattinata, la degustazione ai banchi d'assaggio degli oli premiati, accompagnati dai prodotti tipici del territorio.

"Un giusto riconoscimento che premia l'impegno quotidiano e l'amore verso la terra ed il mondo olivicolo italiano" il commento di Dora Formato. Riconoscimento anche allo psicologo Nicola Malorni per i progetti sociali attivati tra cui il recupero delle donne vittima di violenza attraverso proprio l'impegno negli uliveti. (ANSA).